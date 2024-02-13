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В ЕП допустили, что ЕС может задуматься о создании ядерного арсенала

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Заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барлей заявила, что Европейский союз может задуматься о создании своего собственного ядерного арсенала на фоне недавних заявлений бывшего лидера США Дональда Трампа.
В ЕП допустили, что ЕС может задуматься о создании ядерного арсенала
  • РИА Новости

Об этом Барлей сказала в интервью газете Tagesspiegel.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требований альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России.

Как напомнила Барлей, в настоящий момент за ядерное сдерживание потенциального противника Европы отвечает Североатлантический альянс.

«Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение на пути к созданию общеевропейской армии», — сказала еврочиновница, отвечая на вопрос, нужны ли ЕС собственные атомные боеголовки.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что заявление Трампа нанесло второй удар по авторитету Североатлантического альянса вслед за интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

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