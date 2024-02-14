Polsat TV: Туск приветствовал обещание Макрона снабдить ЕС ядерным оружием

Премьер-министр Польши Дональд Туск приветствовал обещание президента Франции Эммануэля Макрона снабдить Европейский союз ядерным оружием в случае необходимости.

Об этом информирует телеканал Polsat TV.

«Я очень серьёзно отношусь к словам президента Макрона о том, что Франция готова предоставить Европе свои ядерные возможности», — сказал польский премьер.

Туск добавил, что власти Польши считают актуальной ядерную угрозу для Европы.

Ранее французский лидер заявил, что Париж несёт ответственность за защиту Евросоюза. Макрон уточнил, что эта ответственность затрагивает потенциал сдерживания Франции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова Макрона о защите Европейского союза французским ядерным оружием являются беспочвенными фантазиями.