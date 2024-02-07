Захарова назвала фантазиями слова Макрона о защите ЕС ядерным оружием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о защите Европейского союза французским ядерным оружием являются беспочвенными фантазиями.

Об этом дипломат сказала в ходе брифинга.

Ранее французский лидер заявил, что Париж несёт ответственность за защиту Евросоюза. Макрон уточнил, что эта ответственность затрагивает потенциал сдерживания Франции.

Захарова в ответ на это задалась вопросом, от кого Макрон собрался защищать ЕС при помощи ядерного оружия.

«Если под потенциальным агрессором понимается наша страна, надо им так и сформулировать. Тогда речь идёт в очередной раз о беспочвенных фантазиях на тему мифической российской угрозы для Евросоюза и НАТО», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что подобная риторика официальных лиц ЕС ведёт к росту недоверия и накоплению конфликтного потенциала в Европе.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что у Москвы нет заинтересованности в конфликте с НАТО.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал крайне опасной болтовнёй заявления западных политиков о возможном конфликте. Он напомнил, что военные потенциалы России и стран НАТО несопоставимы, поэтому в случае конфликта с альянсом российская сторона, не имея выбора, будет вынуждена отвечать на агрессию асимметрично.