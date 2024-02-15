Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья Байдена
Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья американского лидера Джо Байдена, так как он не врач.
«Я не врач. И не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счёт», — сказал российский президент.
Ранее вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис заявила о готовности исполнять обязанности президента США.
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