Путин заявил, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья Байдена

Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что не вправе давать комментарии о состоянии здоровья американского лидера Джо Байдена, так как он не врач.

«Я не врач. И не считаю себя вправе давать какие-то комментарии на этот счёт», — сказал российский президент. Ранее вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис заявила о готовности исполнять обязанности президента США.