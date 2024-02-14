Дипломат: Россия не исключает, что Запад дойдёт до прямой конфронтации

Россия не исключает, что Запад дойдёт до прямой военной конфронтации с Москвой. Об этом сказала член российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Соответствующее заявление Жданова сделала в ходе выступления в рамках пленарного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Она отметила, что Россия видит, как воплощаются схемы комплексного сдерживания России путём создания «новой нормальности», которая выражается в бесконечных ротациях военных контингентов и проведении по меньшей мере 30 ежегодных крупных манёвров на рубежах России.

«К сожалению, при нынешнем авантюризме политиков «коллективного Запада» мы не можем исключить того, что они дойдут до прямой военной конфронтации с нашей страной», — подчеркнула она. Её цитирует РИА Новости.

Жданова добавила, что работу насущных механизмов, способных содействовать деэскалации и предотвращению непреднамеренных инцидентов, НАТО заблокировало в одностороннем порядке.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о выходе Москвы из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пока не обсуждался.

Также он отметил, что попытки Запада изолировать Россию потерпели крах.