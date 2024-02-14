Лавров: вопрос о выходе России из ОБСЕ висит в воздухе, но пока не обсуждался

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о выходе Москвы из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не обсуждался.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал на «правительственном часе» в Госдуме.

По его словам, данный вопрос висит в воздухе.

«Последуют ли за нами наши союзники — это другой вопрос, и здесь, конечно, их позицию надо учитывать в полной мере», — отметил Лавров.

Также глава российского МИД заявил, что попытки Запада изолировать Россию потерпели крах.

Ранее председатель ОБСЕ и глава МИД Мальты Ян Борг встретился с Владимиром Зеленским и заявил, что организация будет продолжать поддерживать Украину.

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарёв, в свою очередь, заявил, что ОБСЕ предпочитает замалчивать преступления ВСУ в отношении российского гражданского населения. Он добавил, что взятый руководством ОБСЕ курс на полное игнорирование этих трагедий вызывает абсолютное недоумение.