Лавров: вопрос о выходе России из ОБСЕ висит в воздухе, но пока не обсуждался
- РИА Новости
Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал на «правительственном часе» в Госдуме.
По его словам, данный вопрос висит в воздухе.
«Последуют ли за нами наши союзники — это другой вопрос, и здесь, конечно, их позицию надо учитывать в полной мере», — отметил Лавров.
Также глава российского МИД заявил, что попытки Запада изолировать Россию потерпели крах.
Ранее председатель ОБСЕ и глава МИД Мальты Ян Борг встретился с Владимиром Зеленским и заявил, что организация будет продолжать поддерживать Украину.
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарёв, в свою очередь, заявил, что ОБСЕ предпочитает замалчивать преступления ВСУ в отношении российского гражданского населения. Он добавил, что взятый руководством ОБСЕ курс на полное игнорирование этих трагедий вызывает абсолютное недоумение.