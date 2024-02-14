RT в Telegram
Подпишись

Лавров: вопрос о выходе России из ОБСЕ висит в воздухе, но пока не обсуждался

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о выходе Москвы из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пока не обсуждался.
Лавров: вопрос о выходе России из ОБСЕ висит в воздухе, но пока не обсуждался
  • РИА Новости

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал на «правительственном часе» в Госдуме.

По его словам, данный вопрос висит в воздухе. 

«Последуют ли за нами наши союзники — это другой вопрос, и здесь, конечно, их позицию надо учитывать в полной мере», — отметил Лавров.

Также глава российского МИД заявил, что попытки Запада изолировать Россию потерпели крах.

Ранее председатель ОБСЕ и глава МИД Мальты Ян Борг встретился с Владимиром Зеленским и заявил, что организация будет продолжать поддерживать Украину.

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарёв, в свою очередь, заявил, что ОБСЕ предпочитает замалчивать преступления ВСУ в отношении российского гражданского населения. Он добавил, что взятый руководством ОБСЕ курс на полное игнорирование этих трагедий вызывает абсолютное недоумение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить