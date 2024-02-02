Председатель ОБСЕ Ян Борг заверил Киев в поддержке со стороны организации

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе будет и дальше поддерживать Украину. Об этом сообщил её председатель и глава МИД Мальты Ян Борг.

После встречи с Владимиром Зеленским Борг заявил в социальной сети X, что ОБСЕ продолжит ставить ситуацию на Украине «во главу повестки дня».

«Мы придерживаемся последовательной и принципиальной позиции — использовать ОБСЕ в качестве платформы для привлечения к ответственности за действия, противоречащие принципам и обязательствам ОБСЕ», — написал он.

Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарёв в свою очередь заявил, что ОБСЕ предпочитает замалчивать преступления ВСУ в отношении российского гражданского населения. Он также добавил, что взятый руководством ОБСЕ курс на полное игнорирование этих трагедий вызывает абсолютное недоумение.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва будет добиваться от организации внятной реакции на сбитый ВСУ самолёт Ил-76.