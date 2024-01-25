Постпред Лукашевич: Россия будет добиваться от ОБСЕ внятной реакции по Ил-76
- РИА Новости
«Мы будем всё равно добиваться какой-то внятной реакции... и требовать ответа», — цитирует его ТАСС.
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев ранее потребовал от международных организаций, включая ОБСЕ, осудить Украину за сбитый над Белгородской областью самолёт Ил-76, перевозивший военнопленных.
В Минобороны России заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.
На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.