Постпред Лукашевич: Россия будет добиваться от ОБСЕ внятной реакции по Ил-76

Россия намерена добиться внятной реакции от ОБСЕ на сбитый ВСУ над Белгородской областью самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил российский постпред при организации Александр Лукашевич.

«Мы будем всё равно добиваться какой-то внятной реакции... и требовать ответа», — цитирует его ТАСС.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев ранее потребовал от международных организаций, включая ОБСЕ, осудить Украину за сбитый над Белгородской областью самолёт Ил-76, перевозивший военнопленных.

В Минобороны России заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.