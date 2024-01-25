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Постпред Лукашевич: Россия будет добиваться от ОБСЕ внятной реакции по Ил-76

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Россия намерена добиться внятной реакции от ОБСЕ на сбитый ВСУ над Белгородской областью самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил российский постпред при организации Александр Лукашевич.
Постпред Лукашевич: Россия будет добиваться от ОБСЕ внятной реакции по Ил-76
  • РИА Новости

«Мы будем всё равно добиваться какой-то внятной реакции... и требовать ответа», — цитирует его ТАСС.

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев ранее потребовал от международных организаций, включая ОБСЕ, осудить Украину за сбитый над Белгородской областью самолёт Ил-76, перевозивший военнопленных.

В Минобороны России заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

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