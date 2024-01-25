RT в Telegram
Подпишись

Фадеев потребовал от международных структур осудить Украину за сбитый Ил-76

Короткая ссылка
Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев потребовал от международных организаций осудить Украину за сбитый под Белгородом самолёт Ил-76, перевозивший военнопленных.
Фадеев потребовал от международных структур осудить Украину за сбитый Ил-76
  • РИА Новости

«Украинским военным было прекрасно известно о том, что данный самолёт выполняет гуманитарную миссию и используется в рамках организации обмена пленными. Украина изначально признала атаку на российский самолёт», — говорится в заявлении.

По словам Фадеева, действия Киева не могут квалифицироваться иначе, как теракт, идущий вразрез с обычаями ведения войны.

«Призываем вас и международное сообщество осудить преступные действия украинских властей», — добавил он.

Соответствующее обращение Фадеев направил Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, Верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Европейский совет.

В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что не знали о том, кто находился на борту.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся в Ил-76.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить