Фадеев потребовал от международных структур осудить Украину за сбитый Ил-76

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев потребовал от международных организаций осудить Украину за сбитый под Белгородом самолёт Ил-76, перевозивший военнопленных.

«Украинским военным было прекрасно известно о том, что данный самолёт выполняет гуманитарную миссию и используется в рамках организации обмена пленными. Украина изначально признала атаку на российский самолёт», — говорится в заявлении.

По словам Фадеева, действия Киева не могут квалифицироваться иначе, как теракт, идущий вразрез с обычаями ведения войны.

«Призываем вас и международное сообщество осудить преступные действия украинских властей», — добавил он.

Соответствующее обращение Фадеев направил Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, Верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Европейский совет.

В Минобороны России ранее заявили, что украинские войска поразили российский военно-транспортный самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что не знали о том, кто находился на борту.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, находившихся в Ил-76.