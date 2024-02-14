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Лавров заявил, что попытки Запада изолировать Россию потерпели крах

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Попытки западных стран изолировать Россию потерпели крах, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме.
Лавров заявил, что попытки Запада изолировать Россию потерпели крах
  • РИА Новости

«В контексте ширящегося взаимопонимания со странами Глобального Востока и Глобального Юга относительно образа будущего выглядит закономерным, что замыслы западного меньшинства изолировать Россию, создать вокруг нас некий «санитарный кордон» потерпели крах», — сказал он.

Лавров отметил, что это вынуждены признавать и сами инициаторы антироссийской политики, но это не значит, что они исчерпали потенциал враждебных действий. По мнению министра, на Западе продолжат усиливать давление на Москву и её союзников.

«Вашингтон и его союзники не оставляют мечтаний о нанесении нам стратегического поражения. Правда, в последнее время... на Западе больше говорят не о своей победе, а о том, как бы не дать победить Путину», — отметил дипломат.

Британский телеканал Sky News ранее, после интервью с послом России Андреем Келиным в Лондоне, признал, что его слова о ситуации вокруг Украины и российской экономике правдивы.

Посол говорил о смещении линии фронта на Украине в сторону Запада и о сложностях Киева в поисках ресурсов для своей военной машины. При этом Россия, по словам дипломата, пережила западные санкции, а отечественный ВПК обладает всеми необходимыми мощностями.

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