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Sky News признал, что слова посла России Келина о конфликте на Украине правдивы

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Британский телеканал Sky News после интервью с послом России Андреем Келиным в Лондоне признал, что его слова о ситуации вокруг Украины и российской экономике правдивы.
Sky News признал, что слова посла России Келина о конфликте на Украине правдивы
  • © МИД РФ

Посол говорил о смещении линии фронта на Украине в сторону Запада и о сложностях Киева в поисках ресурсов для своей военной машины. При этом Россия, по словам дипломата, пережила западные санкции, а отечественный ВПК обладает всеми необходимыми мощностями.

Телеканал посвятил статью на сайте анализу высказываний Келина, признав его правоту по разным острым аспектам происходящего на Украине.

«В целом это правда, плюс-минус некоторая гипербола, это подчёркивает опасное состояние военной машины Украины», — говорится в заявлении Sky News.

Ранее Келин отметил, что Великобритания категорически отказывается обсуждать с Россией пути выхода из конфликта на Украине.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что танки Challenger 2, которые были переданы Киеву в прошлом году, обеспечили «боевой потенциал и эффективность».

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