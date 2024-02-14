Sky News признал, что слова посла России Келина о конфликте на Украине правдивы
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Посол говорил о смещении линии фронта на Украине в сторону Запада и о сложностях Киева в поисках ресурсов для своей военной машины. При этом Россия, по словам дипломата, пережила западные санкции, а отечественный ВПК обладает всеми необходимыми мощностями.
Телеканал посвятил статью на сайте анализу высказываний Келина, признав его правоту по разным острым аспектам происходящего на Украине.
«В целом это правда, плюс-минус некоторая гипербола, это подчёркивает опасное состояние военной машины Украины», — говорится в заявлении Sky News.
Ранее Келин отметил, что Великобритания категорически отказывается обсуждать с Россией пути выхода из конфликта на Украине.
Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что танки Challenger 2, которые были переданы Киеву в прошлом году, обеспечили «боевой потенциал и эффективность».