Литва выразила протест поверенному в делах России из-за розыска чиновников
- РИА Новости
«Представитель посольства Российской Федерации в Литве 14 февраля был вызван в МИД Литвы, ему была вручена нота строгого протеста относительно решения России объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах России Олега Зыкова на фоне объявления российским МВД в розыск ряда латвийских министров.
МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса по уголовной статье.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что премьера Эстонии Каю Каллас и некоторых чиновников из стран Балтии объявили в розыск за надругательство над исторической памятью и за враждебность по отношению к России.