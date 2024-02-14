Литва выразила протест поверенному в делах России из-за розыска чиновников

В МИД Литвы выразили протест поверенному в делах России в связи с объявлением российским МВД в розыск ряда литовских чиновников.

«Представитель посольства Российской Федерации в Литве 14 февраля был вызван в МИД Литвы, ему была вручена нота строгого протеста относительно решения России объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах России Олега Зыкова на фоне объявления российским МВД в розыск ряда латвийских министров.

МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса по уголовной статье.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что премьера Эстонии Каю Каллас и некоторых чиновников из стран Балтии объявили в розыск за надругательство над исторической памятью и за враждебность по отношению к России.