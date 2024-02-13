Песков: Каллас объявили в розыск за надругательство над исторической памятью
- РИА Новости
«Потому что это люди, которые ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью... предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране», — сказал он.
Ранее сообщалось, что объявили в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.
Кроме того, в розыск объявили главу Минкультуры Литвы Симонаса Кайриса.