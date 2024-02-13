Песков: Каллас объявили в розыск за надругательство над исторической памятью

Премьера Эстонии Каю Каллас и некоторых чиновников из стран Балтии объявили в розыск за надругательство над исторической памятью и за враждебность по отношению к России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Потому что это люди, которые ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью... предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране», — сказал он.

Ранее сообщалось, что объявили в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.

Кроме того, в розыск объявили главу Минкультуры Литвы Симонаса Кайриса.