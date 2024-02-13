МВД России объявило в розыск премьера Эстонии Каллас
- РИА Новости
«Каллас Кая. Разыскивается по статье УК», — приводит ТАСС сообщение из базы розыска ведомства.
По какой статье разыскивается политик, не сказано.
Ранее пресс-секретаря компании Meta* Энди Стоуна** внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Кроме того, МВД России объявило его в розыск.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.