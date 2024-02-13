МВД России объявило в розыск премьера Эстонии Каллас

МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

«Каллас Кая. Разыскивается по статье УК», — приводит ТАСС сообщение из базы розыска ведомства.

По какой статье разыскивается политик, не сказано.

Ранее пресс-секретаря компании Meta* Энди Стоуна** внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Кроме того, МВД России объявило его в розыск.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.