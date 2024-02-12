Росфинмониторинг внёс пресс-секретаря Meta в список террористов и экстремистов
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«Стоун Энди Марк, 28.05.1981 года рождения», — приводит РИА Новости заявление.
В ноябре стало известно, что суд в Москве заочно арестовал Стоуна по обвинению в содействии терроризму.
Кроме того, МВД России объявило его в розыск.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.