Суд в Москве заочно арестовал пресс-секретаря Meta Стоуна
Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун заочно арестован судом в Москве по обвинению в содействии терроризму.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее МВД объявило его в розыск.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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