Суд в Москве заочно арестовал пресс-секретаря Meta Стоуна

Пресс-секретарь Meta* Энди Стоун заочно арестован судом в Москве по обвинению в содействии терроризму.

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Об этом сообщает РИА Новости. Ранее МВД объявило его в розыск. * Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.