МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна, пишет РИА Новости со ссылкой на данные базы ведомства.

«Энди Стоун, 28.5.1981. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке.

При этом отмечается, что статья, по которой его привлекают к ответственности, не указана.

11 марта 2022 года Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook** и Instagram**.

23 ноября полиция России объявила в розыск блогера Михаила Светова***.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.