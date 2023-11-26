МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta Энди Стоуна
- РИА Новости
«Энди Стоун, 28.5.1981. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке.
При этом отмечается, что статья, по которой его привлекают к ответственности, не указана.
11 марта 2022 года Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook** и Instagram**.
23 ноября полиция России объявила в розыск блогера Михаила Светова***.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.