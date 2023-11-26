RT в Telegram
Подпишись

МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

Короткая ссылка
МВД России объявило в розыск пресс-секретаря Meta* Энди Стоуна, пишет РИА Новости со ссылкой на данные базы ведомства.
МВД объявило в розыск пресс-секретаря Meta Энди Стоуна
  • РИА Новости

«Энди Стоун, 28.5.1981. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке.

При этом отмечается, что статья, по которой его привлекают к ответственности, не указана.

11 марта 2022 года Стоун подтвердил снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook** и Instagram**.

23 ноября полиция России объявила в розыск блогера Михаила Светова***.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить