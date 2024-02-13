МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса по уголовной статье.

«Арвилс Ашераденс, 30.12.1962. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщает РИА Новости со ссылкой на розыскную базу ведомства.

О том, по какой статье разыскивают министра, не уточняется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уточнил, что премьера Эстонии Каю Каллас и некоторых чиновников из стран Балтии объявили в розыск за надругательство над исторической памятью и за враждебность по отношению к России.

Помимо Каллас, в розыск также объявили госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.