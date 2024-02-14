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В МИД Латвии вызвали российского дипломата из-за объявления в розыск чиновников

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В МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах России Олега Зыкова на фоне объявления российским МВД в розыск ряда латвийских министров.
В МИД Латвии вызвали российского дипломата из-за объявления в розыск чиновников
  • Gettyimages.ru

«14 февраля... Зыков будет вызван в Министерство иностранных дел Латвии для получения его объяснений по поводу опубликованного в открытом доступе списка бывших и действующих государственных служащих Латвии, против которых Россия выдвинула политически мотивированные обвинения», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Ранее МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса по уголовной статье.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что премьера Эстонии Каю Каллас и некоторых чиновников из стран Балтии объявили в розыск за надругательство над исторической памятью и за враждебность по отношению к России.

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