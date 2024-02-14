Художник Молодкин пригрозил уничтожить 16 картин, если Ассанжа не выпустят

Художник российского происхождения Андрей Молодкин, проживающий во Франции, заявил, что собрал картины известных художников в сейфе и уничтожит их кислотой в случае, если основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не выйдет на свободу.

Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, среди собранных картин есть произведения Пабло Пикассо, Рембрандта, Энди Уорхола, Роберта Раушенберга.

Отмечается, что всего в сейфе находятся 16 произведений искусства, общая стоимость которых превышает $45 млн.

«Таймер обратного отсчёта на 24 часа необходимо сбросить, прежде чем он достигнет нуля, чтобы предотвратить выброс коррозионного материала (на картины). Это будет делать кто-то из близких Ассанжа, каждый день подтверждая, что журналист всё ещё в тюрьме», — заявил Молодкин.

В прошлом году во Франции суд отклонил запрос о политическом убежище для Ассанжа.

Также в ноябре американский телеведущий Такер Карлсон посетил Ассанжа в тюрьме.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала пыткой то, что на Западе сделали с Ассанжем.