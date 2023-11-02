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Американский телеведущий Карлсон посетил Джулиана Ассанжа в тюрьме

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Американский телеведущий Такер Карлсон посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме.
Американский телеведущий Карлсон посетил Джулиана Ассанжа в тюрьме
  • Gettyimages.ru

«Посетил Джулиана Ассанжа в тюрьме Белмарш сегодня утром», — сообщил он в своём микроблоге.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в настоящее время находится в британской тюрьме строгого режима Белмарш. Он обратился в Европейский суд по правам человека для обжалования своей экстрадиции из Великобритании в США, где ему грозит большой тюремный срок.

Суд французской коммуны Кретей отклонил запрос на предоставление возможности Ассанжу подать прошение об убежище во Франции.

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