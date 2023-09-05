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Во Франции суд отклонил запрос о политическом убежище для Ассанжа

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Суд французской коммуны Кретей отклонил запрос на предоставление возможности основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать прошение об убежище во Франции. Сейчас он продолжает находиться в британской тюрьме.
Во Франции суд отклонил запрос о политическом убежище для Ассанжа
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщает AFP.

То обстоятельство, что Ассанж находится в тюрьме, «не позволяет сделать исключение из правила» во французском законодательстве, которое требует «присутствия отдельного заявителя на территории страны или Европейского Союза» для подачи заявления о предоставлении убежища, говорится в решении суда.

Запрос направила ассоциация Robin des Lois, которая оспаривала статьи французского кодекса о въезде на территорию республики иностранцев и о предоставлении права на убежище.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал всех встать на защиту Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в настоящее время находится в британской тюрьме строгого режима Белмарш. Он обратился в Европейский суд по правам человека для обжалования своей экстрадиции из Великобритании в США, где ему грозит большой тюремный срок.

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