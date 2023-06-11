Президент Бразилии призвал встать на защиту Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал всех встать на защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США.

Об этом информирует РИА Новости.

«Я с обеспокоенностью смотрю на неизбежную экстрадицию журналиста Джулиана Ассанжа», — сказал лидер Бразилии.

По его словам, Ассанж провёл важную работу по «обличению» незаконных действий одного государства против другого. При этом Лула да Силва подчеркнул, что заключение основателя WikiLeaks «противоречит защите демократии и свободе прессы».

«Важно, чтобы мы все встали на его защиту», — сказал президент.

Ранее активисты прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, призвав освободить Ассанжа.

В апреле главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила обменять Кара-Мурзу*, Гершковича и Уилана на Ассанжа.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.