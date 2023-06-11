Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Президент Бразилии призвал встать на защиту Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США

Короткая ссылка
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал всех встать на защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому грозит экстрадиция в США.

Об этом информирует РИА Новости.

«Я с обеспокоенностью смотрю на неизбежную экстрадицию журналиста Джулиана Ассанжа», — сказал лидер Бразилии.

По его словам, Ассанж провёл важную работу по «обличению» незаконных действий одного государства против другого. При этом Лула да Силва подчеркнул, что заключение основателя WikiLeaks «противоречит защите демократии и свободе прессы».

«Важно, чтобы мы все встали на его защиту», — сказал президент.

Ранее активисты прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, призвав освободить Ассанжа.

В апреле главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила обменять Кара-Мурзу*, Гершковича и Уилана на Ассанжа.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить