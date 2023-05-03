Активисты прервали выступление Блинкена, призвав освободить Ассанжа

Активисты прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, призвав освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как пишут РИА Новости, Блинкен участвовал в организованной газетой The Washington Post беседе о свободе прессы.

В самом начале встречи на сцену вышли двое активистов с плакатами, они кричали лозунги в поддержку Ассанжа.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в настоящее время находится в британской тюрьме строгого режима Белмарш. Он обратился в Европейский суд по правам человека для обжалования своей экстрадиции из Великобритании в США, где ему грозит большой тюремный срок.