Захарова назвала пыткой то, что на Западе сделали с Ассанжем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью автору проекта RT «Своих не бросаем» Марии Бутиной назвала пыткой то, что на Западе сделали с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

«Вот то, что сделали с Ассанжем, я считаю, что это и пытка, и как раз то, что заставляло человека, вот буквально, понимаешь, подталкивало к тому, чтобы он поверил в собственную вину», — сказала Захарова.

По её словам, то, что Ассанжу помогали российские журналисты и общественные деятели, было колоссальным вкладом в то, чтобы он не сломался.

«Я не знаю, что сейчас с ним происходит. Мне страшно представить, что они с ним делают», — отметила представитель МИД.

Она отметила, что «было понятно, что так могут поступить только люди без вообще понимания, что такое совесть, законность, кстати говоря, и мораль».

«Но мне кажется, основное — это не забывать о нём. И не забывать реально о том, что с ним случилось. Потому что я думаю, что они сейчас уже приступили к переписыванию истории Ассанжа», — сказала Захарова.

В июне 2022 года глава МВД Британии Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США.

Захарова ранее напомнила, что преследование Ассанжа началось в том числе за из-за того, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военнослужащих в Ираке.