Посол России: Папа Римский готов быть посредником по Украине, но этому препятствует Запад
Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Ватикане Иван Солтановский.
По его словам, после начала СВО от папы было получено предложение о посредничестве в установлении диалога с украинской стороной.
Впоследствии, как отметил дипломат, оно неоднократно было озвучено.
«Реальным препятствием является отрицание необходимости переговоров как со стороны украинских властей... так и со стороны коллективного Запада...», — сказал посол.
Ранее Солтановский заявил, что Россия приветствует идеи Ватикана по миру на Украине.
Также сообщалось, что Россия готова принять посланника Папы Римского по Украине.