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Посол России: Папа Римский готов быть посредником по Украине, но этому препятствует Запад

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Папа Римский Франциск готов выступить посредником по Украине, но Запад препятствует урегулированию конфликта.

Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Ватикане Иван Солтановский.

По его словам, после начала СВО от папы было получено предложение о посредничестве в установлении диалога с украинской стороной.

Впоследствии, как отметил дипломат, оно неоднократно было озвучено.

«Реальным препятствием является отрицание необходимости переговоров как со стороны украинских властей... так и со стороны коллективного Запада...», — сказал посол.

Ранее Солтановский заявил, что Россия приветствует идеи Ватикана по миру на Украине.

Также сообщалось, что Россия готова принять посланника Папы Римского по Украине.

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