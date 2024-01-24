Дипломат Солтановский: Россия готова принять посланника папы Римского по Украине
Посол России в Ватикане Иван Солтановский заявил, что российская сторона готова к продолжению диалога с Ватиканом и готова принять в Москве посланника папы Римского по Украине кардинала Маттео Дзуппи.
«Мы готовы к продолжению с Ватиканом диалога, который имеет открытый и доверительный характер», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Дзуппи заявил, что в урегулировании на Украине есть продвижение.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен