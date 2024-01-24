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Дипломат Солтановский: Россия готова принять посланника папы Римского по Украине

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Посол России в Ватикане Иван Солтановский заявил, что российская сторона готова к продолжению диалога с Ватиканом и готова принять в Москве посланника папы Римского по Украине кардинала Маттео Дзуппи.

«Мы готовы к продолжению с Ватиканом диалога, который имеет открытый и доверительный характер», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Дзуппи заявил, что в урегулировании на Украине есть продвижение.

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