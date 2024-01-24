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Посол Солтановский: Россия приветствует идеи Ватикана по миру на Украине

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Российский посол в Ватикане Иван Солтановский сообщил, что Москва приветствует инициативы папы Римского по достижению мира на Украине.

Об этом пишет РИА Новости.

«Приветствуем любые инициативы, которые могли бы приблизить достижение прочного и долговечного мира на Украине, особенно, когда они исходят от таких авторитетных лидеров, как Франциск», — отметил дипломат.

По его словам, для Киева авторитетным является только «мнение политиканов», не заинтересованных в прекращении боевых действий.

Солтановский также сообщил, что российская сторона не получала на сегодняшний день никаких официальный предложений по проведению переговоров России и Украины в Ватикане.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что так называемая «формула мира» Владимира Зеленского и другие подобные инициативы — это путь в никуда.

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