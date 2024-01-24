Посол: Россия не получала предложений о переговорах Москвы и Киева в Ватикане

Российская сторона не получала на сегодняшний день никаких официальный предложений по проведению переговоров России и Украины в Ватикане.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил посол России при Святом Престоле Иван Солтановский.

«На сегодняшний день никаких официальных предложений по проведению подобных переговоров российская сторона не получала», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что Россия не сомневается в искреннем стремлении папы Римского Франциска к достижению мира на Украине.

Также Солтановский заявил, что Россия готова принять посланника папы Римского по Украине.