RT в Telegram
Подпишись

Посол: Россия не получала предложений о переговорах Москвы и Киева в Ватикане

Короткая ссылка
Российская сторона не получала на сегодняшний день никаких официальный предложений по проведению переговоров России и Украины в Ватикане.

Об этом, как информирует РИА Новости, сообщил посол России при Святом Престоле Иван Солтановский.

«На сегодняшний день никаких официальных предложений по проведению подобных переговоров российская сторона не получала», — сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что Россия не сомневается в искреннем стремлении папы Римского Франциска к достижению мира на Украине.

Также Солтановский заявил, что Россия готова принять посланника папы Римского по Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить