МИД: России предлагает провести межпалестинскую встречу для преодоления раскола

Россия предлагает провести межпалестинскую встречу для преодоления внутреннего раскола, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на ближневосточной конференции дискуссионного клуба «Валдай».

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«Когда состоялось заседание Совета Безопасности в конце января — начале февраля по палестинскому вопросу, мы привлекли внимание к нашей достаточно давней инициативе провести консультации с участием ключевых стран региона с тем, чтобы гармонизировать их подходы в поддержку создания палестинского государства», — заявил Лавров.

Он отметил, что российская сторона также предлагает провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих палестинских фракций для преодоления внутреннего раскола.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.