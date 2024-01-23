Лавров: насильственное переселение палестинцев из сектора Газа недопустимо

Насильственное переселение палестинцев из сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Особую тревогу вызывает муссирование таких отвратительных идей, как насильственное перемещение всех палестинцев из мест их постоянного проживания. Подобный сценарий недопустим и не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах», — заявил Лавров, выступая на открытых дебатах СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.