Лавров: насильственное переселение палестинцев из сектора Газа недопустимо
«Особую тревогу вызывает муссирование таких отвратительных идей, как насильственное перемещение всех палестинцев из мест их постоянного проживания. Подобный сценарий недопустим и не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах», — заявил Лавров, выступая на открытых дебатах СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.