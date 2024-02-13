Глава МИД Австралии не поддержала петицию о закрытии генконсульства России
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«Австралийское правительство ясно заявило о своём стремлении обеспечить, чтобы количество аккредитованных российских дипломатов и сотрудников консульств в Австралии отражало наши национальные интересы», — приводит заявление политика РИА Новости.
По словам Вонг, несмотря на изоляцию, Россия остаётся глобальной, влиятельной державой.
Ранее стало известно, что неизвестный мужчина забросил подозрительную сумку на территорию генконсульства России в Сиднее.
В спортивной сумке опасных предметов не обнаружили.