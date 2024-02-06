В сумке, которую забросили в консульство России в Сиднее, опасных предметов нет

В спортивной сумке, которую неизвестный забросил на территорию генконсульства России в Сиднее, опасных предметов не обнаружили.

Об этом РИА Новости рассказали в дипмиссии России.

Отмечается, что после обнаружения сумки на место выехали сотрудники полиции.

«Которые произвели осмотр содержимого сумки, не выявив в ней опасных предметов», — сказали в дипучреждении.

В настоящий момент генконсульство продолжает работу в штатном режиме.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина забросил подозрительную сумку на территорию генконсульства России в Сиднее.