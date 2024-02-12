МВФ: конфискация активов России на Западе требует юридической поддержки

Решение западных стран конфисковать суверенные активы России должно получить юридическую поддержку, чтобы не было рисков в будущем. Такой позиции придерживается замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

«Всегда нужно быть уверенным, что всё, что вы делаете, имеет достаточную юридическую поддержку, чтобы у вас не было рисков в будущем», — сказала специалист в онлайн-интервью Foreign Policy, слова Гопинат приводит РИА Новости.

МВФ не участвует в обсуждении этой конфискации, но фонд оценит влияние такого шага на мировую экономику, добавила выступающая.

Евросоюз 12 февраля опубликовал постановление, которое предоставляет возможность использования в будущем прибыли от замороженных активов России для оказания помощи Украине.

Газета Politico писала, что в Европейском союзе опасаются серьёзного ответа России в случае конфискации замороженных российских активов для нужд Украины.