Швыдкой: музеи Крыма обратились в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине

Передача скифского золота Украине послужила поводом для обращения в Европейский суд по правам человека четырёх музеев Крыма. Как сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, они намерены оспорить это решение.

Швыдкой отметил, что все суды в Нидерландах приняли решение в пользу передачи скифского золота Украине. И лимит возможностей решить этот вопрос на территории указанной страны, по его словам, исчерпан.

«Поскольку нарушены права музеев, они выступили с этим иском, полагая, что суд может восстановить справедливость», — приводит слова Швыдкого ТАСС.

Ранее украинская таможня заявила, что скифское золото доставили на территорию страны. Затем его передачу Украине подтвердил Музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Как позднее заявили в МИД России, нельзя исключать, что оно впоследствии будет утрачено.