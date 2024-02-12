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Швыдкой: музеи Крыма обратились в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине

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Передача скифского золота Украине послужила поводом для обращения в Европейский суд по правам человека четырёх музеев Крыма. Как сообщил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, они намерены оспорить это решение.
Швыдкой: музеи Крыма обратились в ЕСПЧ из-за передачи скифского золота Украине
  • РИА Новости

Швыдкой отметил, что все суды в Нидерландах приняли решение в пользу передачи скифского золота Украине. И лимит возможностей решить этот вопрос на территории указанной страны, по его словам, исчерпан.

«Поскольку нарушены права музеев, они выступили с этим иском, полагая, что суд может восстановить справедливость», — приводит слова Швыдкого ТАСС.

Ранее украинская таможня заявила, что скифское золото доставили на территорию страны. Затем его передачу Украине подтвердил Музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Как позднее заявили в МИД России, нельзя исключать, что оно впоследствии будет утрачено.

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