Украинская таможня: скифское золото привезли на Украину

Украинская таможня заявила, что cкифское золото привезли на Украину.

Грузовик с коллекцией скифского золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры, сообщила таможенная служба страны.

По данным, опубликованным в Telegram ведомства, всего на территорию лавры ввезли 2694 кг экспонатов. Ожидается, что соответствующие работники проведут идентификацию всех культурных ценностей.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме достигнута договорённость о возвращении экспонировавшейся там коллекции скифского золота.