Украинская таможня: скифское золото привезли на Украину
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Грузовик с коллекцией скифского золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры, сообщила таможенная служба страны.
По данным, опубликованным в Telegram ведомства, всего на территорию лавры ввезли 2694 кг экспонатов. Ожидается, что соответствующие работники проведут идентификацию всех культурных ценностей.
Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме достигнута договорённость о возвращении экспонировавшейся там коллекции скифского золота.