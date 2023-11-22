Университет Амстердама не подтвердил решение о передаче скифского золота Украине

Университет Амстердама, который курирует работу Музея Алларда Пирсона, не подтвердил решение о передаче скифского золота Украине.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы университета.

«У меня пока нет никакой информации, которую я могла бы подтвердить», — сказала она.

Между тем Музей Алларда Пирсона в беседе с агентством отказался комментировать эту ситуацию.

Ранее Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины сообщило, что с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме достигнута договорённость о возвращении экспонировавшейся там коллекции скифского золота.