Университет Амстердама не подтвердил решение о передаче скифского золота Украине
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы университета.
«У меня пока нет никакой информации, которую я могла бы подтвердить», — сказала она.
Между тем Музей Алларда Пирсона в беседе с агентством отказался комментировать эту ситуацию.
Ранее Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины сообщило, что с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме достигнута договорённость о возвращении экспонировавшейся там коллекции скифского золота.