Музей Алларда Пирсона подтвердил передачу Украине коллекции скифского золота

Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу коллекции скифского золота на Украину.

«Все оставшиеся артефакты с выставки «Крым — золото и тайны Чёрного моря» Музей Алларда Пирсона перевёз на Украину — в Национальный музей истории Украины в Киеве», — сообщили в музее агентству РИА Новости.

Ранее в украинской таможне заявили, что грузовик с коллекцией скифского золота въехал на территорию Киево-Печерской лавры.

До этого Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме достигнута договорённость о возвращении экспонировавшейся там коллекции скифского золота.