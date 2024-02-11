МИД: Россия не исключает утраты скифского золота после его передачи Киеву

Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил, что российская сторона допускает, что решение передать киевским властям скифское золото приведёт к тому, что оно будет утрачено.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, уже есть прецеденты, позволяющие делать соответствующие предположения, так, например, уже фиксируется вывоз икон из Киево-Печерской лавры, а предметы из музеев Украины перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств.

«Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба — не можем исключать, что они могут быть утрачены», — сказал он.

Ранее официальный представитель Министертсва иностранных дел России Мария Захарова назвала воровством ситуацию с передачей скифского золота киевским властям.

В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу коллекции скифского золота на Украину.