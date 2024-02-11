МИД: Россия не исключает утраты скифского золота после его передачи Киеву
- РИА Новости
Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
По его словам, уже есть прецеденты, позволяющие делать соответствующие предположения, так, например, уже фиксируется вывоз икон из Киево-Печерской лавры, а предметы из музеев Украины перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств.
«Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба — не можем исключать, что они могут быть утрачены», — сказал он.
Ранее официальный представитель Министертсва иностранных дел России Мария Захарова назвала воровством ситуацию с передачей скифского золота киевским властям.
В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу коллекции скифского золота на Украину.