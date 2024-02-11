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МИД: Россия не исключает утраты скифского золота после его передачи Киеву

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Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил, что российская сторона допускает, что решение передать киевским властям скифское золото приведёт к тому, что оно будет утрачено.
МИД: Россия не исключает утраты скифского золота после его передачи Киеву
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, уже есть прецеденты, позволяющие делать соответствующие предположения, так, например, уже фиксируется вывоз икон из Киево-Печерской лавры, а предметы из музеев Украины перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств.

«Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба — не можем исключать, что они могут быть утрачены», — сказал он.

Ранее официальный представитель Министертсва иностранных дел России Мария Захарова назвала воровством ситуацию с передачей скифского золота киевским властям.

В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу коллекции скифского золота на Украину.

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