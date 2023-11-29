Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала воровством ситуацию с передачей скифского золота Украине.

«Мы же видим, как предметы из украинских музеев перевозят якобы на хранение в музеи ряда европейских государств, а при этом есть все основания полагать, что речь идёт просто о воровстве. Причём за этим воровством стоят сами киевско-режимные власти», — заявила она в ходе брифинга.

Ранее Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил передачу коллекции скифского золота на Украину.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения полуострова в состав России о своих правах на золото заявили как музеи Крыма, так и Киев.