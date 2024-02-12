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Постпредство: ООН старается держаться подальше от темы расследования по Ил-76

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ООН старается держаться подальше от сюжета с расследованием инцидента со сбитым Ил-76, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Постпредство: ООН старается держаться подальше от темы расследования по Ил-76
  • AP
  • © Russian Investigative Committee

«Мы написали письмо и в ООН, в том числе информируя о том, что, по нашим данным, была использована американская ракета Patriot, что делает США соучастником», — рассказал Полянский.

По его словам, «ООН старается держаться подальше от таких историй, которые потребуют в той или иной степени занимать чью-либо сторону».

Ранее Следственный комитет России выяснил, что зенитно-ракетное вооружение, из которого нанесли удар, находилось в селе Липцы Харьковской области. Во время расследования стало известно, что самолёт был сбит американской системой Patriot. Останки погибших уже идентифицированы, на месте крушения нашли более 670 фрагментов тел, также изъяты частично сохранившиеся личные документы.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих.

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