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Байден заявил о нацеленности Путина на крупные призы после слов Трампа о НАТО

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Президент США Джо Байден раскритиковал заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что Вашингтон не защитил бы ряд союзников по НАТО от гипотетического нападения России.
Байден заявил о нацеленности Путина на крупные призы после слов Трампа о НАТО
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы можете видеть, (президент России Владимир. — RT) Путин... нацелился на более крупные призы», — написал Байден в соцсети X.

Ранее Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требования альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России. В Белом доме его высказывание сочли ужасающим.

В ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин отметил, что Россия не заинтересована в конфликтах с Польшей, Латвией и другими странами Европы.

Сам Карлсон во время беседы с Путиным высказал мнение, что только идиот верит в «намерения» России нападать на европейские державы.

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