Экс-врач Белого дома Джексон: Байден не может быть президентом по здоровью

Бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон заявил в интервью Fox News, что нынешний американский лидер Джо Байден не может быть президентом по здоровью и его когнитивные проблемы представляют большую угрозу для всей страны.

«У него серьёзные проблемы... Это самый настоящий вопрос национальной безопасности», — передаёт телеканал.

По словам Джексона, данный вопрос «становится всё хуже с каждым днём».

Также врач отметил, что наблюдал за Байденом «каждый день», когда тот был вице-президентом в администрации Барака Обамы и заметил значительное ухудшение когнитивных способностей политика именно с того момента.

Ранее врач Марти Макари подтвердил признаки прогрессирующей деменции у Байдена.

Также в The Wall Street Journal заявили, что американцы перестали видеть в Байдене президента США.