Экс-врач Белого дома Джексон: Байден не может быть президентом по здоровью
«У него серьёзные проблемы... Это самый настоящий вопрос национальной безопасности», — передаёт телеканал.
По словам Джексона, данный вопрос «становится всё хуже с каждым днём».
Также врач отметил, что наблюдал за Байденом «каждый день», когда тот был вице-президентом в администрации Барака Обамы и заметил значительное ухудшение когнитивных способностей политика именно с того момента.
Ранее врач Марти Макари подтвердил признаки прогрессирующей деменции у Байдена.
Также в The Wall Street Journal заявили, что американцы перестали видеть в Байдене президента США.