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WSJ: американцы перестали видеть в Байдене президента США

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Американские избиратели перестали видеть в Джо Байдене президента США, сообщает The Wall Street Journal.

В газете отмечают, что дело не только в возрасте политика: многие граждане США полагают, что Байден попросту не справляется с ролью госдеятеля мирового масштаба или мастера по переговорам с конгрессом.

Кроме того, пишут журналисты, ошибки Байдена негативно сказались на его имидже в глазах простых американцев, так как он не производит впечатление сильного лидера.

Ранее личный врач предшественников Байдена на посту главы государства Барака Обамы и Дональда Трампа, член палаты представителей Соединённых Штатов Ронни Джексон заявил, что Байдену необходимо пройти целый ряд тестов на здравомыслие, прежде чем участвовать в выборах.

По данным на конец апреля, рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента упал до рекордно низкого показателя — 37% — с момента его инаугурации.

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