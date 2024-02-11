Песков: историческая часть интервью Путина Карлсону найдёт аудиторию на Западе

Американцы с трудом воспримут историческую часть интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, однако там есть специалисты, которых она заинтересует. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер в ходе интервью уделил большое внимание историческим фактам, напомнив среди прочего и о появлении Украины. И, как отметил Песков, мировоззрение Путина основывается на конкретных знаниях первоисточников.

«Да, эта историческая часть наверняка будет очень тяжело восприниматься на Западе, у западных зрителей и читателей. Но там есть огромное количество специалистов по нашей стране... которые тоже будут очень живо интересоваться», — заявил Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в личном Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Также в ходе передачи Песков сообщил, что Карлсон сам предложил Кремлю записать интервью с Путиным.