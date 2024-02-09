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Путин рассказал Такеру Карлсону, как появилась Украина

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Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, как появилась Украина.

Президент отметил, что первоначально слово «украинец» означало, что человек живёт на окраине государства, «у края», или занимается пограничной службой.

«Это не означало какой-то особой этнической группы», — отметил Путин.

После раздробленности на Руси южная часть русских земель стала тянуться к Литовско-Русскому государству. Когда оно объединилось в унию с Польшей, население этих территорий начали ополячивать, и оно стало бороться за свои права, добавил президент.

Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону во время его визита в Москву. Видео опубликовано на сайте Карлсона.

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