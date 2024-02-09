Путин рассказал Такеру Карлсону, как появилась Украина
Президент отметил, что первоначально слово «украинец» означало, что человек живёт на окраине государства, «у края», или занимается пограничной службой.
«Это не означало какой-то особой этнической группы», — отметил Путин.
После раздробленности на Руси южная часть русских земель стала тянуться к Литовско-Русскому государству. Когда оно объединилось в унию с Польшей, население этих территорий начали ополячивать, и оно стало бороться за свои права, добавил президент.
Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону во время его визита в Москву. Видео опубликовано на сайте Карлсона.