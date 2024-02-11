Песков: Карлсон сам предложил Кремлю записать интервью с Путиным

Инициатива записать интервью с президентом России Владимиром Путиным исходила от американского журналиста Такера Карлсона. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В эфире передачи «Москва. Кремль. Путин», фрагментом которой поделился в личном Telegram-канале журналист Павел Зарубин, Песков отметил, что Карлсон сам вышел на связь с Кремлём.

«Внутреннюю кухню стараемся не раскрывать, но, действительно, он сам вышел на нас. Он предложил это интервью», — заявил Песков.

Также Песков отметил, что Путину не потребовалось много времени, чтобы дать своё согласие на интервью Карлсону.