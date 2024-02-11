Песков: Путин достаточно быстро согласился дать интервью Карлсону

Президент России Владимир Путин достаточно быстро дал своё согласие на интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил в программе «Москва. Кремль. Путин» Песков, Путину не потребовалось много времени, чтобы согласиться дать интервью Карлсону. В итоге интервью с российским лидером было опубликовано в социальной сети X 9 февраля и ролик менее чем за двое суток посмотрели более 180 млн раз.

«Мы активно посмотрели его материалы, посмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные события. И пришли к выводу действительно рекомендовать президенту такое интервью. Он достаточно быстро согласился», — заявил Песков в передаче, фрагмент которой опубликовал в личном Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал интервью Путина американскому журналисту мировым феноменом и пощёчиной западным СМИ.