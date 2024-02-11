Политик Филиппо: интервью Путина Карлсону — мировой феномен и пощёчина СМИ Запада

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону — это мировой феномен и пощёчина западным СМИ. Такое мнение высказал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик обратил внимание, что количество просмотров интервью менее чем за 48 часов преодолело отметку в 180 млн. И это, по его словам, только в социальной сети X. Успех интервью Филиппо назвал «мировым феноменом».

«Все они (западные СМИ) получили огромную пощёчину, и многие люди открыли глаза: да, система и их СМИ врали им два года об этом конфликте на Украине. Они просто сделали это!» — написал политик.

Ранее Филиппо высказал мнение, согласно которому интервью Путина Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО.