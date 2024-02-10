Политик Филиппо: интервью Путина Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО
- РИА Новости
Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).
«Их мир рушится», — говорится в сообщении.
По мнению политика, состоявшееся интервью отражает личную неудачу сторонников НАТО.
Как отметили в Кремле, интервью Путина стало хорошей возможностью для российского лидера быть услышанным на Западе, где самые крупные СМИ находятся под контролем англосаксов.
В частности, во время беседы с журналистом президент России выразил недоумение, почему Германия хранит молчание, прекрасно понимая, что взрыв на «Северных потоках» устроили их партнёры по НАТО и что это нанесло удар по экономике ФРГ.