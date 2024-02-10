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Политик Филиппо: интервью Путина Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО

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Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало панику среди сторонников политики Североатлантического альянса.
Политик Филиппо: интервью Путина Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО
  • РИА Новости

Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

«Их мир рушится», — говорится в сообщении.

По мнению политика, состоявшееся интервью отражает личную неудачу сторонников НАТО.

Как отметили в Кремле, интервью Путина стало хорошей возможностью для российского лидера быть услышанным на Западе, где самые крупные СМИ находятся под контролем англосаксов.

В частности, во время беседы с журналистом президент России выразил недоумение, почему Германия хранит молчание, прекрасно понимая, что взрыв на «Северных потоках» устроили их партнёры по НАТО и что это нанесло удар по экономике ФРГ.

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